«Голден Стэйт» разгромил «Юту» и вышел в финал конференции

В четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Юта» на домашней площадке уступила «Голден Стэйт» со счетом 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28).

Самым результативным игроком встречи защитник гостевой команды Стефен Карри, в его активе 30 очков, пять подборов и семь передач.

В серии до четырех побед «Уорриорз» взяли верх в четвертом матче кряду и вышли в финал Западной конференции, где им предстоит встретится с победителем противостояния «Хьюсто» - «Сан-Антонио».

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