Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

На чемпионате мира по хоккею дубли Никиты Кучерова и Вадима Шипачева помогли сборной России обыграть команду Германии.

В параллельном матче группы А США обыграли Швецию, в группе В Канада забросил шесть безответных шайб в ворота Белоруссии, а финны по буллитам уступили чехам.

В заключительных матчах 27-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграл вничью с «Анжи», а «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом».

Лондонский «Челси» разгромил «Мидлсбро» и уже в эту пятницу может стать чемпионом Англии.

«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин  забросил в этом противостоянии шайбу и стал лучшим российским снайпером в истории плей-офф НХЛ.

Мария Шарапова во втором круге турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар. 

Российская теннисистка заявила, что шумиха вокруг матча никак не повлияла на игру, а вот Бушар вновь раскритиковала Шарапову из-за обвинений в употреблении допинга.

«Голден Стэйт» в четвертом матче серии плей-офф НБА разгромил «Юту» и вышел в финал конференции.

Бывший американский баскетболист Шакил О'Нил станет лицом нескольких изданий баскетбольного симулятора NBA 2K18. 

Видео дня: Защитник «Барселоны» Пике освистан на теннисном турнире в Мадриде

Цитата дня: «Мбаппе родился в год, когда я уже сыграл на ЧМ во Франции», - Джанлуиди Буффон, голкипер «Ювентуса» перед матчем с «Монако».

Блог дня: Новорожденный сын Макгрегора завел инстаграм и за считанные часы обогнал аккаунт РФПЛ 

Обязательно к прочтению:

Спортсмены в годы Великой Отечественной: борцы, пловцы, гребцы - воины! 

Рекорды и партизанские отряды. Чем жили спортсмены во время войны

«Немцы подло ударили Сергея Мозякина». Лысенков и Пономаренко - о матче с Германией

«Вашингтон» растерзал команду Малкина. Овечкин опущен в третье звено

Крах «Зенита». 50 вопросов Мирче Луческу

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Голден Стэйт» разгромил «Юту» и вышел в финал конференцииВ четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Юта» на домашней площадке уступила «Голден Стэйт» со счетом 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28).ЧМХ-2017. Италия – Латвия, Швейцария – Франция и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка СтэнлиРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шестом матче противостояния с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53 шайбу в плей-офф НХЛ и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.«Вашингтон» растерзал команду Малкина. Овечкин опущен в третье звено (видео)«Вашингтон» растерзал команду Малкина. Овечкин опущен в третье звено (видео)Это разгром. «Питтсбург» был совершенно не похож на себя и уступал 0:5 к концу встречи. Лучшая серия года докатилась до седьмого матча.«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург», у Кузнецова два очка, Малкин забросил шайбу«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург», у Кузнецова два очка, Малкин забросил шайбуВ шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:5.Рашид Рахимов: Каррера поблагодарил меня, а я его поздравилГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов сообщил, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом».Габриэль Ландескуг: Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество матче с СШАНападающий сборной Швеции прокомментировал поражение от команды США (3:4) в групповом этапе чемпионата мира.Шакил О’Нил станет лицом двух изданий NBA 2K18 (видео)Компания 2К совместно с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила дату релиза и первые подробности изданий баскетбольного симулятора NBA 2K18.Форвард сборной США: Мы ждем игры с командой РоссииНападающий сборной США Клэйтон Келлер прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе Чемпионата мира, а также заявил, что американцы ждут встречи со сборной России.Гацкан и Медведев устроили автограф-сессию в торговом центре РостоваГацкан и Медведев устроили автограф-сессию в торговом центре РостоваКапитан «Ростова» Александр Гацкан и его партнер по команде, голкипер Никита Медведев в торговом центре «Горизонт» в Ростове устроили автограф-сессию.Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулуГлавный тренер «Челси» прокомментировал домашнюю победу над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницуПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после домашней победы над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии поделился ожиданиями от близкого триумфа.Рикард Гренборг: К сожалению, исход матча решил один голГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал поражение от команды США (3:4) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.«Челси» стал третьим клубом, одержавший в АПЛ 300 домашних побед«Челси», обыграв «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии, стал третьим клубом, который одержал в премьер-лиге 300 побед в родных стенах.Артемий Панарин: Не надо нас хвалить до матча с Канадой!Артемий Панарин: Не надо нас хвалить до матча с Канадой!Форварды сборной России Артемий Панарин и Никита Гусев комментируют победу сборной России над Германией – 6:3.Джефф Блашилл: Нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много потерьГлавный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.«Челси» разгромил «Мидлсбро» и в следующем туре может стать чемпионом Англии«Челси» дома обыграл «Мидлсбро» (2:0) в туре чемпионата Англии.Сборная Чехии по буллитам обыграла ФинляндиюСборная Чехии в Париже обыграла команду Финляндии (4:3 Б.) в третьем матче группового этапа чемпионата мира.Франц Райндль: Сборная Германии будет биться за выход в четвертьфиналПрезидент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль отметил, что основная часть чемпионата мира для сборной Германии начинается именно сейчас, поскольку ей предстоят матчи с соперниками, схожими по уровню.Дубль Годро помог сборной США обыграть шведовХоккеисты сборной США в своем третьем матче на чемпионате мира переиграли команду Швеции.
Футбол
Букмекеры не оставили «Монако» шансов в противостоянии с «Ювентусом»
Футбол
Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулу
Футбол
Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницу
Футбол
«Челси» стал третьим клубом, одержавший в АПЛ 300 домашних побед
все новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости