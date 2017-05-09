Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

На чемпионате мира по хоккею дубли Никиты Кучерова и Вадима Шипачева помогли сборной России обыграть команду Германии.

В параллельном матче группы А США обыграли Швецию, в группе В Канада забросил шесть безответных шайб в ворота Белоруссии, а финны по буллитам уступили чехам.

В заключительных матчах 27-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграл вничью с «Анжи», а «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом».

Лондонский «Челси» разгромил «Мидлсбро» и уже в эту пятницу может стать чемпионом Англии.

«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин забросил в этом противостоянии шайбу и стал лучшим российским снайпером в истории плей-офф НХЛ.

Мария Шарапова во втором круге турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар.

Российская теннисистка заявила, что шумиха вокруг матча никак не повлияла на игру, а вот Бушар вновь раскритиковала Шарапову из-за обвинений в употреблении допинга.

«Голден Стэйт» в четвертом матче серии плей-офф НБА разгромил «Юту» и вышел в финал конференции.

Бывший американский баскетболист Шакил О'Нил станет лицом нескольких изданий баскетбольного симулятора NBA 2K18.

Видео дня: Защитник «Барселоны» Пике освистан на теннисном турнире в Мадриде

Цитата дня: «Мбаппе родился в год, когда я уже сыграл на ЧМ во Франции», - Джанлуиди Буффон, голкипер «Ювентуса» перед матчем с «Монако».

Блог дня: Новорожденный сын Макгрегора завел инстаграм и за считанные часы обогнал аккаунт РФПЛ

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