Александр Шмурнов: Червиченко? Это вообще андер-плинтус
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о чемпионстве московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Как же неуместно и бестактно выглядят сейчас всякие разглагольствования про «слабость конкурентов» и прочие «вопросы» к золоту «Спартака», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Как же неуместно и бестактно выглядят сейчас всякие разглагольствования про "слабость конкурентов" и прочие "вопросы" к золоту "Спартака".— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 8 мая 2017 г.
Комментатор «Первого канала» Кирилл Дементьев прокомментировал запись Шмурнова: «Особенно Червиченко».
@AShmurnov Особенно Червиченко)))— Кирилл Дементьев (@llirik2000) 8 мая 2017 г.
На это Шмурнов ответил так: «Это вообще андер-плинтус».
@llirik2000 Это вообще андер-плинтус...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 8 мая 2017 г.
Напомним, столичный клуб оформил чемпионский титул за три тура до окончания сезона.
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