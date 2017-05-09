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Александр Шмурнов: Червиченко? Это вообще андер-плинтус

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о чемпионстве московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Как же неуместно и бестактно выглядят сейчас всякие разглагольствования про «слабость конкурентов» и прочие «вопросы» к золоту «Спартака», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Комментатор «Первого канала» Кирилл Дементьев прокомментировал запись Шмурнова: «Особенно Червиченко».

На это Шмурнов ответил так: «Это вообще андер-плинтус».

Напомним, столичный клуб оформил чемпионский титул за три тура до окончания сезона.

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