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Антонио Конте: Историю Фабрегаса в этом сезоне можно приводить в пример другим футболистам

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ситуации полузащитника «синих» Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основу лондонского клуба.

«Историю Сеска в этом сезоне можно приводить в пример другим футболистам. Он нечасто выходил на поле в стартовом составе, однако своей работоспособностью, своим желанием совершенствоваться, он заслужил выходить на поле в каждом матче. История Сеска – это история нашего клуба. 

Мы начали сезон не лучшим образом и испытывали серьезные проблемы, однако усердной работой и стремлением сообща найти правильные решения сумели найти нужный путь».

Сеск великолепный игрок, и я очень рад за него. В этом сезоне он отдавал все силы в интересах команды в каждом моменте, независим от того, выходил ли он на поле. Он в полной мере заслуживает места в составе», – цитирует специалиста официальный сайт «синих».

Ранее сообщалось, что Фабрегас вошел в сферу интересов «Ливерпуля», который попытается приобрести его грядущим летом. 

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