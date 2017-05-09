Неймару не понравилось высказывание тренера «Барселоны» о Рональдиньо

Как сообщает Marca, нападающий «Барселоны» Неймар остался недоволен высказыванием тренера каталонского клуба Хуана Карлоса Унсуэ.

Согласно источнику, специалист на одной из тренировок сделал замечание игроку сборной Бразилии сказав: «Если ты продолжишь в том же духе, то закончишь свой путь, как Рональдиньо».

Футболист сборной Бразилии уважительно относится к своему соотечественнику, который долгое время выступал за сине-гранатовых. Неймар был зол после этих слов.

При этом, источник уверяет, что к ассистенту «Барселоны» негативно относятся и другие игроки каталонского клуба, поскольку они уверены, что Унсуэ стоял за нововведениями в игре «Барселоны», что привело к провалу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Унсуэ может стать главным тренером «Барселоны». Также в его услугах заинтересована «Сельта».