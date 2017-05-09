Хуан Мата: «Сельта» сделает все, чтобы перевернуть ход противостояния. Уверен в этом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата обратился к болельщикам «красных дьяволов» после поражения от «Арсенала» в 36-м туре АПЛ.



«Очевидно, наша игра в эти выходные не принесла нужного результата, но я стараюсь смотреть на происходящее в позитивном ключе. Например, мое возвращение на поле после травмы. Сейчас я чувствую себя хорошо, что поможет «Манчестер Юнайтед». Нас ждет захватывающая концовка сезона, а я буду рад сделать все ради своей команды.



Мы должны сосредоточиться на оставшихся матчах, начиная с этого четверга, когда «МЮ» предстоит провести ответный матч с «Сельтой» в полуфинале Лиге Европы. Мы должны показать свой максимальный уровень, потому что испанский клуб попробует перевернуть ход игры. Я в этом уверен.



Наш путь в Лигу чемпионов через АПЛ стал труднее после поражения от «Арсенала», но мы будем бороться до последней секунды, и первый такой матч состоится в эти выходные. Нас ждет «Тоттенхэм».



Большое спасибо за вашу поддержку после поражения от «Арсенала». Надеюсь закончить этот сезон, выиграв все оставшиеся матчи», – написал Мата в свое микроблоге на официальном сайте «МЮ».