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Бэйл договорился с Моуринью о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  MirrorКомментарии

Как сообщает Mirror, полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл планирует покинуть столичный клуб по окончании сезона.

Согласно источнику, игрок сборной Уэльса дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что у футболиста «сливочных» есть устная договоренность с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью о том, что если валлиец решится на возвращение в АПЛ, то выберет именно «МЮ».

Однако, Бэйл готов перейти в «Манчестер», если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. При этом источник уверяет, что президент «Реала» Флорентино Перес готов продать игрока, так как недоволен его частыми травмами.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист «сливочных» провел во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Бэйла в 90 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2022 года. 

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