Шарапова получит wild card на турнире в Бирмингеме

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получит wild card на турнире WTA Aegon Classic в Бирмингеме, сообщает The Times.

На данный момент 30-летняя Шарапова занимает 258-е место в рейтинге WTA, что не позволяет ей получить прямой допуск в основную сетку турнира.

Напомним, ранее отбывшая 15-месячную дисквалификацию Шарапова получила wild card на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.

На своем первом турнире после дисквалификации Шарапова дошла до полуфинала в Штутгарте, а накануне потерпела поражение во втором круге турнира в Мадриде.

Следующим турниром для Шараповой станет Internazionali BNL d'Italia, который пройдет 15-21 мая в Риме.

Турнир в Бирмингеме с призовым фондом 819 940 долларов пройдет на траве 19-25 июня.