Шарапова получит wild card на турнире в Бирмингеме
Пятикратная
победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получит wild card на
турнире WTA Aegon Classic в Бирмингеме, сообщает The Times.
На данный момент 30-летняя Шарапова занимает 258-е место в рейтинге WTA, что не позволяет ей получить прямой допуск в основную сетку турнира.
Напомним, ранее отбывшая 15-месячную дисквалификацию Шарапова получила wild card на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.
На своем первом турнире после дисквалификации Шарапова дошла до полуфинала в Штутгарте, а накануне потерпела поражение во втором круге турнира в Мадриде.
Следующим турниром для Шараповой станет Internazionali BNL d'Italia, который пройдет 15-21 мая в Риме.
Турнир в Бирмингеме с призовым фондом 819 940 долларов пройдет на траве 19-25 июня.
Матч
Бушар Э. (Канада) - Шарапова М. (Россия) - 7:5, 2:6, 6:4
Место и дата
08 мая 21:00, , Текстовая трансляция