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Определились участники чемпионата России по ММА-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
10-11 мая в Ростове-на-Дону пройдет чемпионат России по ММА-2017 . В соревнованиях примут участие свыше 120 спортсменов из 79 регионов России. В соответствии с системой отбора Союза ММА России за право называться чемпионом страны посоревнуются победители чемпионатов федеральных округов 2017 года. 

Весовая категория до 56, 7 кг: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО); Цой Андрей (ДВФО); Халатян Гор (УРФО); Алукаев Джалил (ПФО); Шейхмагомедов Магомедрасул; Ахтемиров Абдулмуслим (СФО); Даитбегов Магомед (Москва); Абуев Ризван (СПБ); Яковенко Александр (СЗФО); Сулейманов Заюндин (СФО); Шахмандаров Гасангусейн (ЮФО)

Весовая категория до 61,2 кг: Магомедов Магомед (СКФО); Магомедов Калантар (ДВФО); Заваев Гаджимурад (УРФО); Магомедов Шарапудин (ПФО); Магомедов Джамалуддин (ЦФО); Ахмедов Шамиль (ЮФО); Абдулхамидов Шамиль (Москва); Магомедов Салман (СПБ); Эмирбеков Нариман (СЗФО); Карагишов Сауд (ЮФО); Амаев Рамазан (ПФО); Нурмагомедов Омар (СКФО); Курбанов Фариджулла (ЦФО); Магомедов Магомед (ЮФО)

Весовая категория до 65, 8 кг: Бахачалиев Бахачали (СКФО); Гаджиев Альберт (ДВФО); Чупонов Давлатманд (УРФО); Казиханов Муса (ПФО); Ахмедов Заур (ЦФО); Осетров Александр (СФО); Хизриев Тимур (Москва); Абдулаев Магомед (СПБ); Дженетов Маил (СЗФО); Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО); Ашурлаев Наби (СКФО); Касумов Касум (СКФО); Магомедов Бекбулат (Москва); Осипян Аркадий (Москва)

Весовая категория до 70,3 кг: Элимханов Саламбек (СКФО); Гасайниев Мурад (ДВФО); Омаров Ислам (УРФО); Гитиновасов Абдурахман (ПФО); Силагадзе Роман (ЦФО); Садыгов Мири (СФО); Абдусаламов Магомед (Москва); Чокуев Курбан (СПБ); Олексий Егор (СЗФО); Рабаданов Гаджи (УРФО); Тайгибов Курбан (УРФО); Мусаев Ахмед (ЦФО); Абдулхаликов Али (ЦФО); Висенгериев Муса (ЮФО); Сулебанов Рамазан (СКФО)

Весовая категория до 77,1 кг: Магомедов Руслан (СКФО); Магомедов Шамиль (ДВФО); Гаджидаудов Устармагомед (УРФО); Сусаев Алексей (ПФО); Рамазанов Шамиль (ЦФО); Мулдобаев Асылхан (СФО); Юсупов Зелимхан (Москва); Азизов Иса (СПБ); Ибрагимов Ибрагим (СЗФО); Расулов Алибег (СКФО); Магомедов Камал (ЦФО); Буторин Максим (СФО); Мусаев Шамиль (ЦФО); Магомедкиримов Магомед (Москва); Кайтмазов Рашид (ЮФО); Тагиров Тагир (ЮФО)

Весовая категория до 84 кг: Магомедов Ибрагим (СКФО); Джафаров Руслан (ДВФО); Мутаев Магомед (УРФО); Фахретдинов Ринат (ПФО); Гамзатов Рамазан (ЦФО); Шуркевич Алексей (СФО); Табаровский Евгений (Москва); Амирханов Садрутдин (СПБ); Джалалов Абдулхей (СЗФО); Умалатов Магомед (ЮФО); Хирамагомедов Гамзат (Москва); Шахрудинов Магомед (УРФО); Шамхалов Муртазали (ЦФО); Омаргаджиев Гаджи (ЦФО); Курамагомедов Рамзан (УРФО) 

Весовая категория до 93 кг: Магомедов Муслим (СКФО); Шахов Алексей (СФО); Зайналов Даниял (УРФО); Селиверстов Владимир (ПФО); Насрудинов Насрудин (ПФО); Погодаев Сергей (СФО); Мухтаров Имам-Шапи (ЮФО); Баширов Гаджимурад (Москва); Шамилов Руслан (СЗФО); Гольцов Сергей (СПБ); Гамзатов Шамиль (Москва); Тимошишин Алексей (ПФО); Матевосян Григор (ЮФО); Сакаев Георгий (ЦФО); Кузьмин Артем (ЮФО)

Весовая категория свыше 93 кг: Адамов Хусейн (СКФО); Сиражудинов Рашид (УРФО); Абасов Шамиль (ПФО); Малыхин Анатолий (ЦФО); Шумаев Сергей (СФО); Расулов Салимгерей (Москва); Рогозин Дмитрий (СЗФО); Исагаджиев Амирхан (Москва); Куниев Ризван (СКФО); Ильясов Магомед (ЮФО); Махмудов Шамсутдин (СКФО); Чангуров Идрис (СПБ); Пугачев Александр (ЦФО); Гончаров Евгений (ЮФО). 

10 мая пройдут предварительные поединки, 11 мая - финальные бои. 
Почетным гостем соревнований станет Президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
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Сергей Ващенко
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