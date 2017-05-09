«Енисей» - «Химки». Начало видеотрансляции в 11:45 мск.
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию третьего матча 1/4 финала Единой Лиги ВТБ между «Енисеем» и «Химками».
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|Швейцария- : -Франция
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|Ювентус- : -Монако
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию третьего матча 1/4 финала Единой Лиги ВТБ между «Енисеем» и «Химками».