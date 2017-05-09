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Рекордсмен по победам на «Джиро д'Италия» обвинен в нападении на жену

Источник:  Газета.RuКомментарии

Итальянский велогонщик Марио Чиполлини предстанет перед судом по обвинениям в применении физической силы в отношении бывшей жены Сабрины Ландуччи. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Marca.

Согласно источнику, несколько месяцев назад Чиполлини схватил свою супругу за шею в тренажерном зале, причинив боль. По этой причине Ландуччи вынуждена была обратиться за помощью врачей. Потерпевшая добавляет, что у нее есть свидетели, готовые подтвердить ее показания в суде.

Напомним, Марио Чиполлини одержал рекордные 42 победы на этапах супервеломногодневки «Джиро д'Италия».

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