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Бетербиев собирается прекратить сотрудничество с Ивоном Мишелем

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Артур Бетербиев сообщил о том, что стремится прекратить сотрудничество с канадской промоутерской компанией GYM Ивона Мишеля.

«Мои дорогие друзья и болельщики! Как многие из вас знают, сегодня мой адвокат подал иск в Верховный суд Монреаля о признании моего контракта с канадской промоутерской компанией GYM утратившим силу. При этом у меня нет никаких личных претензий к самому Ивону Мишелю.

Я продолжаю усердно тренироваться, чтобы поскорее вернуться на ринг и стать чемпионом мира. Это всегда было моей единственной целью в профессиональном боксе и останется таковым. Благодарю вас всех за поддержку!», – приводит слова Бетербиева Allboxing.ru.

Напомним, россиянин провел 11 боев на профессиональном ринге, и все выиграл нокаутом.

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