Евгения Медведева: Сейчас я на стадии чтения учебников, мне нужно нагнать школьную программу

Российская фигуристка Евгения Медведева, выигравшая чемпионат Европы, рассказала о своих планах на будущее.

– Все возможные задачи на сезон выполнены. Что ждет в ближайшее время?

– Сейчас я на стадии чтения учебников. У меня в этом году, совсем скоро, уже экзамены. Если перед чемпионатом Европы я отошла от учебы и полностью посвятила себя спорту, то сейчас мне предстоит нагнать школьную программу, в то же время не отходя от спорта.

– Из вызовов осталась только Олимпиада, она меньше чем через год.

– Мне очень многие помогали – наша команда, тренеры. Хоть у нас индивидуальный вид спорта, все равно в процессе подготовки принимают участие большое количество людей, – сказала спортсменка в интервью «Собеседнику».