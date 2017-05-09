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Анастасия Павлюченкова: Есть ощущение, что раньше я не отрабатывала на 100 процентов возможностей

Источник:  WTAКомментарии

16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, как он сочетает тренировки с повседневной жизнью.

«Мне 25 лет. Теперь не скажешь, что я совсем молодая. Я в середине  своей карьеры. Не хочу сказать, что я о чем-то сожалею, но есть ощущение, что я не отрабатывала на 100 процентов возможностей. Я могла сделать намного больше в плане дисциплины. Конечно, никогда не узнаешь, что произошло бы, добилась бы я чего-то значимого или нет. Мы этого не знаем. Но, по крайней мере, я скажу себе: «Окей, я сделаю все на 100 процентов, я сделаю все правильно.

Мне кажется, я беззаботный человек. На корте я отношусь ко всему серьезно. Я делаю то, что говорит мне тренер, я выполняю фитнес-программу. Но все остальное я воспринимаю не так серьезно, отношусь прохладно. Иногда я могу пойти играть без разминки. Я не схожу с ума, если не попадаю несколько мячей. Нужно быть уверенным в себе и в том, что ты делаешь», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.

Напомним, Павлюченкова выиграла два турнира подряд в Монтеррее и Рабате.

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