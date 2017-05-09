Карла Суарес Наварро: Победа над Возняцки многое значит для меня

24-я ракетка мира Карла Суарес Наварро прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:4, 2:6, 6:2) в матче второго круга турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.

«Думаю, мне удался очень хороший матч. С такими игроками, как Каролин, если позволишь себе совсем чуть-чуть расслабиться, она может быстро отыграться.

Но в целом это был действительно хороший матч для меня. Публики здорово поддерживала меня. Для меня очень важно слышать поддержку болельщиков, когда я играю дома.

Эта игра должна помочь мне обрести уверенность. В этом сезоне Каролин играет очень хорошо. Против нее всегда приходится трудно, особенно на грунте. Думаю, третий сет получился у меня потрясающим.

Когда ты возвращаешься после травмы, приходится упорно работать и тренироваться чуточку больше, так что эта победа многое значит для меня», – приводит слова Суарес Наварро официальный сайт WTA.

В третьем сете 28-летняя Суарес Наварро сыграет с победителем матча Лаура Зигемунд (Германия) – Коко Вандевеге (США).