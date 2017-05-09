Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Васильев стал новичком «Кузбасса»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Как сообщает «БИЗНЕС Online», диагональный Виталий Васильев перешел из оренбургского «Нефтяника» в кемеровский «Кузбасс».

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний Васильев стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата России, набрав 423 очка в 25 матчах. 

Диагональный с 2009 года выступал за родной «Нефтяник» с перерывом на сезон 2013/14 в «Нове».

В «Кузбассе» Васильев составит конкуренцию Виктору Полетаеву, который продолжит выступать в кемеровском клубе на правах аренды из «Зенита».

Ранее стало известно, что карьеру в «Кузбассе» продолжат доигровщик московского «Динамо» Дмитрий Ильиных и его коллега по амплуа Ярослав Подлесных из «Белогорья».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Белогорье» без Мусэрского не сильнее «Енисея». Как прошли вторые матчи плей-офф«Белогорье» без Мусэрского не сильнее «Енисея». Как прошли вторые матчи плей-офф«Советский спорт» – о главных событиях игр.«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского (видео)«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского (видео)«Советский спорт» рассказывает о том, как прошли первые матчи плей-офф чемпионата РоссииЧто может помешать «Белогорью» и «Локомотиву» выйти в финал? Превью плей-оффЧто может помешать «Белогорью» и «Локомотиву» выйти в финал? Превью плей-оффСегодня стартует плей-офф чемпионата России.«Динамо-ЛО» проиграло «Кузбассу» и потерпело седьмое поражение подряд«Динамо-ЛО» в матче 23-го тура Суперлиги проиграло «Кузбассу» со счетом 1:3.Михайлов, Вербов и другие герои первой части волейбольного сезонаМихайлов, Вербов и другие герои первой части волейбольного сезонаПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, которые проявили себя.«Кузбасс», «Локомотив» и «Югра-Самотлор» претендуют на wild card «Финала шести» Кубка РоссииКемеровский «Кузбасс», новосибирский «Локомотив» и нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» подали заявки на получение wild card для участия в «Финале шести» Кубка России.Алексей Вербов: Отмечу качество игры «Зенита»Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов остался доволен действиями подопечных в победном матче третьего тура чемпионата России против «Нефтяника».«Локомотив» на выезде обыграл «Нефтяник» в первом туре чемпионата РоссииВолейболисты новосибирского «Локомотива» в матче первого тура чемпионата России нанесли поражение «Нефтянику».«Кузбасс» сравнялся с лидерами своей группы на КР, обыграв краснодарское «Динамо»Волейболисты краснодарского «Динамо» уступили «Кузбассу» в матче предварительного этапа Кубка России.Московское «Динамо» выиграло второй матч на старте Кубка РоссииВолейболисты московского «Динамо» во втором матче предварительного этапа Кубка России нанесли поражение в трех сетах «Нефтянику».Исполнительный директор «Кузбасса»: У нас было пять кандидатов на пост главного тренераИсполнительный директор кемеровского «Кузбасса» Антон Бодренков объяснил, чем руководствовался клуб при выборе нового главного тренера - Туомаса Саммелвуо.«Кузбасс» арендовал у «Зенита» ПолетаеваКемеровский «Кузбасс» взял в аренду у казанского «Зенита» диагонального Виктора Полетаева, сообщает официальный сайт кемеровской команды.Туомас Саммельвуо возглавил «Кузбасс»Финский специалист Туомас Саммельвуо назначен главным тренером волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово), сообщается на официальном сайте команды.Апаликов продолжит карьеру в «Кузбассе»Блокирующий Николай Апаликов, в минувшем сезоне выступавший за «Газпром-Югру», подпишет однолетний контракт с кемеровским «Кузбассом», сообщает «Спортфакт».Виктор Полетаев продолжит карьеру в «Кузбассе»20-летний диагональный казанского «Зенита» Виктор Полетаев следующий сезон на правах аренды проведет в кемеровском «Кузбассе».Денис Матусевич: Охранник сломал мне височную кость, у меня вмятина на лицеГлавный тренер кемеровского «Кузбасса» Денис Матусевич, который недавно вышел из комы, в беседе с корреспондентом Sovsport.ru рассказал о последствиях тяжелой черепно-мозговой травмы.«Я уже не молод, надо аккуратно общаться с людьми». Матусевич вышел из комы«Я уже не молод, надо аккуратно общаться с людьми». Матусевич вышел из комыГлавный тренер кемеровского «Кузбасса» Денис Матусевич дал Sovsport.ru первое интервью после того, как пришел в себя после 10 дней комы.Главный тренер «Кузбасса» будет восстанавливаться около года после черепно-мозговой травмыГлавному тренеру «Кузбасса» Денису Матусевичу понадобится около года для восстановления после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщил корреспонденту Sovsport.ru спортивный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.Павел Панков продолжит карьеру в «Кузбассе»20-летний связующий московского «Динамо» Павел Панков продолжит карьеру в кемеровском «Кузбассе».Главный тренер «Кузбасса» Матусевич, получивший черепно-мозговую травму, пришел в сознаниеСостояние главного тренера волейбольного клуба «Кузбасс» Дениса Матусевича после серьезной черепно-мозговой травмы улучшилось, он вернулся в сознание и реагирует на звуки, сообщил Sovsport.ru спортивный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.
Футбол
Неймару не понравилось высказывание тренера «Барселоны» о Рональдиньо
Футбол
Антонио Конте: Историю Фабрегаса в этом сезоне можно приводить в пример другим футболистам
Футбол
Александр Шмурнов: Червиченко? Это вообще андер-плинтус
Футбол
Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра
все новости
Нефтяник
Нефтяниккалендарьстатистика
Кузбасс
Кузбасскалендарьстатистика