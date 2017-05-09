Васильев стал новичком «Кузбасса»

Как сообщает «БИЗНЕС Online», диагональный Виталий Васильев перешел из оренбургского «Нефтяника» в кемеровский «Кузбасс».

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний Васильев стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата России, набрав 423 очка в 25 матчах.

Диагональный с 2009 года выступал за родной «Нефтяник» с перерывом на сезон 2013/14 в «Нове».

В «Кузбассе» Васильев составит конкуренцию Виктору Полетаеву, который продолжит выступать в кемеровском клубе на правах аренды из «Зенита».

Ранее стало известно, что карьеру в «Кузбассе» продолжат доигровщик московского «Динамо» Дмитрий Ильиных и его коллега по амплуа Ярослав Подлесных из «Белогорья».