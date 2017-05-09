Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Барнауле.

Шубенков вышел на акцию с портретом своего деда Сергея Гурьевича Шубенкова, который воевал в Великой отечественной войне в составе партизанского отряда.

«В 1941 году моему деду было 14 лет, – написал Шубенков в своей странице «Вконтакте». – Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушел в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все «военные истории» из него приходилось буквально вытаскивать – молчал, как партизан».

Бессмертный полк — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.