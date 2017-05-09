Боец UFC дисквалифицирован на 3 месяца за употребление наркотиков

Боец UFC Кевин Гастелум дисквалифицирован на 90 дней из-за проваленного допинг-теста. Об этом сообщает ESPN.

В начале апреля стало известно, что допинг-проба, взятая у Гастелума после турнира UFC Fight Night 106, где он одержал победу нокаутом над Витором Белфортом, дала положительный результат на метаболиты марихуаны.

Согласно источнику, в дополнение к трехмесячной дисквалификации высший суд ММА в Бразилии (STJDMMA) оштрафовал бойца на 20% гонорара за бой с Белфортом, сумма которого не раскрывается, а также изменил статус поединка на несостоявшийся.