Адвокат возглавил сборную Голландии

Как сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов, новым главным тренером национальной сборной стал экс-наставник «Зенита» Дик Адвокат.

Отмечается, что помощником 69-летнего специалиста будет Руд Гуллит, который также успел поработать в России вместе с «Тереком».

Также сообщается, что контракт Адвоката с королевским футбольным союзом Голландии рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2018.

Напомним, что голландец является главным тренером «Фенербахче». Его контракт с турецким клубом действует до лета этого года.