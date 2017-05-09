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Адвокат возглавил сборную Голландии

Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Как сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов, новым главным тренером национальной сборной стал экс-наставник «Зенита» Дик Адвокат.

Отмечается, что помощником 69-летнего специалиста будет Руд Гуллит, который также успел поработать в России вместе с «Тереком».

Также сообщается, что контракт Адвоката с королевским футбольным союзом Голландии рассчитан до конца отборочного цикла ЧМ-2018.

Напомним, что голландец является главным тренером «Фенербахче». Его контракт с турецким клубом действует до лета этого года.

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