Ти Джей Оши: У «Вашингтона» есть все ключи к успеху
Форвард «Вашингтона»
Ти Джей Оши прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
(5:2).
«Мы изо всех сил бьемся друг за друга. Я имею в виду то, что если у кого-то что-то не получается, мы выходим и помогаем друг другу.
Думаю, мы много играли в чужой зоне и оказывали давление на защитников. Так мы находим много возможностей для взятия ворот. У нас есть все ключи к успеху, и мы просто работаем друг за друга», – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3).
Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция