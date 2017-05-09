Ти Джей Оши: У «Вашингтона» есть все ключи к успеху

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).

«Мы изо всех сил бьемся друг за друга. Я имею в виду то, что если у кого-то что-то не получается, мы выходим и помогаем друг другу.

Думаю, мы много играли в чужой зоне и оказывали давление на защитников. Так мы находим много возможностей для взятия ворот. У нас есть все ключи к успеху, и мы просто работаем друг за друга», – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3).

Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».