Виталий Фридзон: Ради участия в «Финале четырех» ты работаешь весь сезон

Защитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон рассказал «Советскому спорту» о своих эмоциях от участия в «Финале четырех» Евролиги.

- Виталий, вы проводите в ЦСКА четвертый сезон и четвертый раз подряд выходите в «Финал четырех». Ощущения от этих матчей еще не приелись?

- Я думаю, что слово «приелось» по отношению к «Финалу четырех» употреблять нельзя. Четвертый, шестой, одиннадцатый, да какой угодно! Эмоции и ощущения от этих матчей не могут надоесть. Ради них ты весь сезон трудишься, работаешь на тренировках, выходишь на паркет, бьешься, получаешь травмы. «Финал четырех» - это особенные эмоции, там все говорит о баскетболе, на этих играх царит особенная атмосфера!

- В чем именно это выражается?

- На трибунах собираются фанаты со всей Европы, за тебя приезжают поболеть твои близкие – непередаваемые эмоции! Такое приестся не может. Конечно, победа в Евролиге – это особая история. Нам будет очень непросто, у всех команд равные шансы на успех. Разве что, их чуть больше у «Фенера», ведь, по сути, они играют у себя дома и у них будет сумасшедшая поддержка, - сказал Фридзон.

«Финал четырех» пройдет в Стамбуле» с 19 по 21 мая. В полуфинальном матче ЦСКА предстоит встретиться с «Олимпиакосом». Игра состоится 19 мая.