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Виталий Фридзон: У ЦСКА нет «комплекса Спанулиса»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ПБК ЦСКА Виталий Фридзон поделился своими мыслями о сопернике «армейцев» по полуфиналу Евролиги – греческом «Олимпиакосе».

- «Олимпиакос» - отличная команда, там много опасных игроков. В четвертьфинале очень здорово сыграл Спанулис – вытащил несколько матчей, забивал сумасшедшие мячи. Я смотрел их игры против «Эфеса» и понимаю, что он сейчас в очень хорошей форме. Большую часть сезона он провел ни шатко, ни валко, но к плей-офф начал набирать и вытащил команду в «Финал четырех».

- При этом он всегда доставляет вам очень много трудностей. У ЦСКА нет «комплекса Спанулиса»?
- Не знаю, у меня точно нет никаких комплексов. Да, можно сказать, что «Олимпиакос» неудобный соперник, но если мы хотим выиграть Евролигу, то все эти неудобства надо преодолевать. Все зависит только от нас и нашего настроя на игру, - сказал Фридзон.

«Финал четырех» пройдет в Стамбуле» с 19 по 21 мая. В полуфинальном матче, который пройдет 19 мая ЦСКА предстоит встретиться с «Олимпиакосом».

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