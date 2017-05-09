Сидни Кросби: Нельзя рассчитывать на победу при такой игре
Капитан «Питтсбурга»
Сидни Кросби оценил игру команды в шестом матче серии второго раунда плей-офф
НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).
«Мы играли недостаточно хорошо. Мы немного осложнили ситуацию для самих себя, потому что теперь придется ехать на седьмой матч в Вашингтон. Но теперь все обстоит именно так.
Нужно забыть эту игру и быстро перевернуть страницу. Но мы не можем рассчитывать на желаемый результат с такой игрой», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3).
Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция