Сидни Кросби: Нельзя рассчитывать на победу при такой игре

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру команды в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).

«Мы играли недостаточно хорошо. Мы немного осложнили ситуацию для самих себя, потому что теперь придется ехать на седьмой матч в Вашингтон. Но теперь все обстоит именно так.

Нужно забыть эту игру и быстро перевернуть страницу. Но мы не можем рассчитывать на желаемый результат с такой игрой», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3).

Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».