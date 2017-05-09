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Жозе Моуринью: В «МЮ» сложилась такая ситуация, что один и тот же состав не может играть постоянно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о проблемах английского клуба.

«Нет, мы не испытываем никакого давления. «Юнайтед» пытается добиться поставленной цели. Мы делали и делаем все ради этого. В четверг попытаемся выйти в финал Лиги Европы, и если нам это удастся, «МЮ» постарается выиграть трофей. 

В команде сложилась такая ситуация, что один и тот же состав не может играть в четверг, воскресенье, как это обычно бывает. Мне пришлось дать выходные, чтобы игроки смогли конкурировать с «Сельтой в ответном матче», – цитирует специалиста ESPN Brazil.

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