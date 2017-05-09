Марк-Андре Флери: Для «Питтсбурга» ничего не изменилось, нам по-прежнему надо выиграть один матч
Голкипер «Питтсбурга»
Марк-Андре Флери подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с
«Вашингтоном» (2:5).
«Все нормально. Для нас ничего не изменилось. Нам по-прежнему надо выиграть один матч. В этом вся прелесть. Мы обеспечили себе преимущество в счете в серии, и у нас есть шанс переиграть их», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3). В шестом матче Флери отразил 21 из 26 бросков. В последних двух играх 32-летний канадец пропустил девять шайб.
Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Хагелин (Хэйнси, Бонино), 10:24 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 19:30 (1:1). Кессел (Малкин, Кросби), 24:20 (1:2 - бол.). Бэкстрём (Бураковски), 42:49 (2:2). Кузнецов (Юханссон, Карлсон), 47:20 (3:2). Овечкин (Эллер, Шмидт), 47:47 (4:2).
Место и дата
07 мая 02:15, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция