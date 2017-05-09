Марк-Андре Флери: Для «Питтсбурга» ничего не изменилось, нам по-прежнему надо выиграть один матч

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).

«Все нормально. Для нас ничего не изменилось. Нам по-прежнему надо выиграть один матч. В этом вся прелесть. Мы обеспечили себе преимущество в счете в серии, и у нас есть шанс переиграть их», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3). В шестом матче Флери отразил 21 из 26 бросков. В последних двух играх 32-летний канадец пропустил девять шайб.

Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».