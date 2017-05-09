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Аргентинский футболист употреблял допинг в процессе восстановления после травмы

Источник:  RT на русскомКомментарии

Полузащитник «Атлетико Тукуман» Эмануэль Молина сдал положительный тест на допинг после матча чемпионата Аргентины с «Сармьенто». Об этом сообщает RT со ссылкой на La Caceta.

Отмечается, что теперь ему грозит длительная дисквалификация. Согласно источнику, запрещенный препарат спортсмен употреблял в процессе восстановления после разрыва крестообразных связок колена и не знал о том, что нарушает антидопинговые правила.

Поединок с «Сармьенто», после которого полузащитник и был уличен в употреблении допинга, стал для него первым после возвращения на поле.

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