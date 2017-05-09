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Артемий Панарин: Дрожь пробирает, когда вспоминаешь о погибших во время ВОВ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился эмоциями после того, как вместе с национальной командой посетил памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в немецком городе Зигбург. 

«Страшное время было, тяжело об этом говорить и подбирать слова. Сейчас увидели могилы, положили цветы, почтили память. Честно говоря, дрожь пробирала. Приятно, что мы смогли выбраться всей командой в такой день и посетить это место. Здоровья всем ветеранам. Это самое главное. Пусть всегда будет мирное время», – цитирует игрока агентство «Р-Спорт».

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