Андерсон Сильва не выступит на турнире UFC 212 в Бразилии

Руководство UFC не дало добро на проведение боя между бразильцем Андерсоном Сильвой и кубинцем Йоэлем Ромеро.

Таким образом, Сильва не будет выступать в Бразилии, а вернется в Лос-Анджелес к своей семье.

«Я действительно хочу драться в Бразилии, родной стране, но этого не произойдет», – заявил Сильва.

Напомним, изначально Сильва должен был драться на UFC 212 с Келвином Гастелумом, однако американец был пойман на употреблении марихуаны.

После этого Сильва потребовал от UFC проведения боя с Ромеро за «временный» пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Не исключено, что решение UFC отказать Сильве обусловлено тем, что организация не собирается разыгрывать временный пояс при имеющемся чемпионе Майкле Биспинге, который осенью должен подраться с Джорджем Сент-Пьером.