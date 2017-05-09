Андерсон Сильва не выступит на турнире UFC 212 в Бразилии
Руководство UFC не дало добро на проведение боя между
бразильцем Андерсоном Сильвой и кубинцем Йоэлем Ромеро.
Таким образом, Сильва не будет выступать в Бразилии, а
вернется в Лос-Анджелес к своей семье.
«Я действительно хочу драться в Бразилии, родной стране, но этого не произойдет», – заявил Сильва.
Напомним, изначально Сильва должен был драться на UFC 212 с Келвином Гастелумом, однако американец был пойман на употреблении марихуаны.
После этого Сильва потребовал от UFC проведения боя с Ромеро за «временный» пояс чемпиона UFC в среднем весе.
Не исключено, что решение UFC отказать Сильве обусловлено тем, что организация не собирается разыгрывать временный пояс при имеющемся чемпионе Майкле Биспинге, который осенью должен подраться с Джорджем Сент-Пьером.