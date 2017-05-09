Сергей Паршивлюк – о чемпионстве «Спратака»: Могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента
Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк, который ныне выступает за «Анжи», прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.
«Хочу поздравить болельщиков, руководство «Спартака» и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна, который столько вложил в команду. Успел ли поздравить лично? Перед матчем с «Локомотивом» решил не отвлекаться», – цитирует Паршивлюка пресс-служба «Анжи».
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