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Андрей Василевский: Не хочу представлять, что пережили эти люди – это страшно

Источник:  ТАССКомментарии

Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился эмоциями после того, как вместе с национальной командой посетил памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в немецком городе Зигбург. 

«Это было нашим долгом – почтить память погибших в той войне. Они отдали за нас жизнь: все, кто были в плену, кто воевал. Мы стояли у могилы без эмоций – в таких местах особенных слов нет. Не хочу представлять, что пережили эти люди – это страшно, думаю, никто не хотел бы испытать такое на себе», – цитирует Василевского ТАСС.

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