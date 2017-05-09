Лапочкин рассудит «Спартак» и «Амкар» в 28-м туре РФПЛ
Стали известны имена арбитров, назначенные на 28-й тур чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Отмечается, что игру между пермским «Амкаром» и московским «Спартаком», который досрочно стал чемпионом страны, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.
Полный список выглядит следующим образом:
12 мая (пятница)
ЦСКА – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
13 мая (суббота)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор матча – Михаил Ходырев (Москва).
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Амкар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
14 мая (воскресенье)
«Томь» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Уфа» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).