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Хуанфран вернулся в строй и готов сыграть против «Реала» (фото)

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес восстановился после травмы и готов принять участие в ответном матче против «Реала» в 1/2 финала Лини чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 10 мая, на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 21.45 мск.

Отметим, что первый матч завершился разгромной победой «Реала» со счетом 3:0.

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