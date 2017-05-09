Хуанфран вернулся в строй и готов сыграть против «Реала» (фото)
Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес восстановился после травмы и готов принять участие в ответном матче против «Реала» в 1/2 финала Лини чемпионов.
Хорошая новость для "Атлетико". Правый защитник Хуанфран оправился от травмы и готов выйти на поле, хотя не играл 22 дня#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/CIhb0K1Rdd— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 мая 2017 г.
Напомним, игра между командами состоится завтра, 10 мая, на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 21.45 мск.
Отметим, что первый матч завершился разгромной победой «Реала» со счетом 3:0.
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