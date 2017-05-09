Никлас Бэкстрем: Сейчас нас устраивает положение дел в серии с «Питтсбургом»

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).

«Мы хотим выиграть серию. Нам надо было сегодня сыграть на максимуме, чтобы состоялся седьмой матч. Всякое может быть, но сейчас нас устраивает положение дел в серии», – приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету Бэкстрема третий гол, ставший в итоге победным, и результативная передача. Теперь у 29-летнего шведа 13 (6+7) очков в 12 матчах плей-офф.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».