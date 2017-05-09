Никлас Бэкстрем: Сейчас нас устраивает положение дел в серии с «Питтсбургом»
Форвард «Вашингтона»
Никлас Бэкстрем подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
(5:2).
«Мы хотим выиграть серию. Нам надо было сегодня сыграть на максимуме, чтобы состоялся седьмой матч. Всякое может быть, но сейчас нас устраивает положение дел в серии», – приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.
Напомним, на счету Бэкстрема третий гол, ставший в итоге победным, и результативная передача. Теперь у 29-летнего шведа 13 (6+7) очков в 12 матчах плей-офф.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии (3-3). Решающий седьмой матч пройдет 10 мая на льду «столичных».
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция