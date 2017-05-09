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«Химки», разгромив «Енисей», вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, где встретятся с «Зенитом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Химок» в рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ нанесли поражение «Енисею».

Встреча завершилась со счетом 89:68 в пользу подмосковного клуба.

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 22 очка. У «Енисея» отличился Энтони Хиллиард, в активе которого 17 очков.

Таким образом, «Химки» всухую переиграли «Енисей» в четвертьфинале плей-офф (3:0) и вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Зенитом».

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