Китайский клуб предлагает Морате 35 млн евро за сезон

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, китайский клуб, имя которого не разглашается, предлагает игроку сборной Испании пятилетний контракт с зарплатой в 35 млн евро в год. Однако, нападающий «бланкос» предпочитает продолжить выступления за «сливочных».

Ранее сообщалось, что на Морату претендуют «Милан», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

На данный момент в активе 24-летнего форварда 39 матчей, 20 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.

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