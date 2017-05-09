Заседание исполкома РФС пройдет 22 мая
Заседание
исполнительного комитета РФС пройдет 22 мая в Доме футбола в Москве.
«Исполком соберется 22 мая», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, РФС подготовит к заседанию исполкома новую структуру управления по реализации программы «Стратегия развития футбола в Российской федерации на период до 2030 года», которая была утверждена 8 апреля.
После исполкома 16 июня в Санкт-Петербурге пройдет внеочередная конференция РФС. На ней планируются довыборы членов в исполком организации, среди которых должен быть глава судейского комитета, а также бывший футболист.
Добавим, что 21 мая пройдет заключительный тур чемпионата России сезона 2016/2017.
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