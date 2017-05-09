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Заседание исполкома РФС пройдет 22 мая

Источник:  ТАССКомментарии

Заседание исполнительного комитета РФС пройдет 22 мая в Доме футбола в Москве.

«Исполком соберется 22 мая», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, РФС подготовит к заседанию исполкома новую структуру управления по реализации программы «Стратегия развития футбола в Российской федерации на период до 2030 года», которая была утверждена 8 апреля.

После исполкома 16 июня в Санкт-Петербурге пройдет внеочередная конференция РФС. На ней планируются довыборы членов в исполком организации, среди которых должен быть глава судейского комитета, а также бывший футболист.

Добавим, что 21 мая пройдет заключительный тур чемпионата России сезона 2016/2017.

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