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104 человека задержаны после дерби Роттердама «Эксельсиор» – «Фейеноорд»

Источник:  RTL NieuwsКомментарии

В Роттердаме возникли беспорядки после дерби между «Эксельсиором» и «Фейеноордом» (3:0) в 33-м туре высшей лиги Голландии.

Полиция задержала 104 человек, 60 из которых уже отпущены. По остальным 40 в ближайшее время будет принято решение: или их дело будет рассмотрено в суде, или их также освободят, но запретят посещать матч заключительного тура «Фейеноорд» – «Хераклес».

В настоящее время полиция ведет расследование причин беспорядков и, не исключено, опубликует фотографии новых участников противоправных действий.

Напомним, «Фейеноорд» лидирует в чемпионате Голландии и 14 мая может стать чемпионом впервые с 1999 года в случае победы над «Хераклесом».

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