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Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не Соузу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о возможном приходе в «Зенит» нового тренера.

«Если у «Зенита» есть возможность договориться с Раньери, то конечно он, а не Паулу Соуза. «Фиорентина» очень скучная команда», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что питерский клуб рассматривает возможность приглашения Паулу Соузы, который тренирует «Фиорентину». Как сообщали СМИ, туринский «Ювентус» также проявляет интерес к специалисту, поскольку этим летом Массимилиано Аллегри может уйти в другой клуб.

Что касается Раньери, то после ухода из «Лестера» итальянец остается без работы.

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