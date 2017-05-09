Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не Соузу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о возможном приходе в «Зенит» нового тренера.



«Если у «Зенита» есть возможность договориться с Раньери, то конечно он, а не Паулу Соуза. «Фиорентина» очень скучная команда», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Если у Зенита есть возможность договориться с Раньери, то конечно он, а не Пауло Соуза. Фиорентина очень скучная команда. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что питерский клуб рассматривает возможность приглашения Паулу Соузы, который тренирует «Фиорентину». Как сообщали СМИ, туринский «Ювентус» также проявляет интерес к специалисту, поскольку этим летом Массимилиано Аллегри может уйти в другой клуб.

Что касается Раньери, то после ухода из «Лестера» итальянец остается без работы.