Ивелин Попов: В то, что станем чемпионами, верили давно
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал в интервью «Советскому спорту» о лучшем матче сезона и о том, когда поверил в чемпионство.
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Лучшим моментом сезона вы назвали победу над ЦСКА.
Тогда и поверили, что станете чемпионами?
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Это главное дерби страны,
мы обыграли соперника на их же стадионе. Были невероятные эмоции от победы, от
поддержки болельщиков. А в то, что станем чемпионами, верили давно. Просто никто
не хотел это говорить, но все об этом думали.
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Часто говорят, что «Спартаку» везло. Так благодаря
везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до
последней минуты?
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Понимаю, если о везении будут
говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша
заслуга, а не просто обычное везение.
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