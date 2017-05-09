Ивелин Попов: В то, что станем чемпионами, верили давно

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал в интервью «Советскому спорту» о лучшем матче сезона и о том, когда поверил в чемпионство.

- Лучшим моментом сезона вы назвали победу над ЦСКА. Тогда и поверили, что станете чемпионами?

- Это главное дерби страны, мы обыграли соперника на их же стадионе. Были невероятные эмоции от победы, от поддержки болельщиков. А в то, что станем чемпионами, верили давно. Просто никто не хотел это говорить, но все об этом думали.

- Часто говорят, что «Спартаку» везло. Так благодаря везению набирали очки или все-таки благодаря борьбе до последней минуты?

- Понимаю, если о везении будут говорить в одной-двух играх, но не во всех же 27 турах?! Во всех победах наша заслуга, а не просто обычное везение.