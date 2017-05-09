Игор Митрески: Есть вариант стать тренером-селекционером «Спартака»

Чемпион России в составе «Спартака» Игор Митрески заявил, что может стать тренером-селекционером красно-белых.

«Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом. Я очень рад этому, так как в 2001 году еще при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву.

Также месяц назад я говорил с главным тренером «Нефтчи» Эльханом Абдуллаевым. Я предлагал ему свою помощь. Результаты бакинского клуба меня расстраивают. Ведь, как и «Спартак», «Нефтчи» тоже для меня родной. Я здесь добился больших успехов», – приводит Azerisport.com слова Митрески.

Напомним, Митрески выступал за «Спартак» в 2001-2004 годах, а завершил карьеру в 2014 году после четырех сезонов в «Нефтчи».