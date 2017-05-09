Ивелин Попов: После поражения «Зенита» пару минут не понимал, что мы сотворили

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал, какие эмоции испытал, узнав, что стал чемпионом.

- Комбаров рассказывал, что слезы на глаза навернулись, когда понял, что Спартак стал чемпионом. У вас какие чувства были?

- Понимаю Комбарова, он с детства занимался в школе «Спартака». У иностранцев немного по-другому, но мы уже понимаем, что такое «Спартак». У меня тоже было много эмоций. Когда посмотрел игру «Зенита» с «Тереком», пару минут после ее окончания не понимал, что мы сотворили. Только сейчас осознаю, какой это большой успех для «Спартака» и всего российского футбола.