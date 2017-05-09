Касаткина вместе с американкой Атаво не смогла выйти во второй круг парного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница США Ракель Атаво не смогли пробиться во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде.

На старте соревнований спортсменки уступили Люции Градецкой и Катержине Синяковой из Чехии. Матч, который длился 1 час 15 минут, завершился со счетом 1:6, 6:7 (3:7).

За все время игры Дарья и Ракель совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц – 4 эйса и 3 брейка.

Отметим, что за выход в четвертьфинал соревнований Градецка и Синякова поспорят с австралийкой Самантой Стосур и китаянкой Чжан Шуай.