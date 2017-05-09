«Зенит» предложил контракт наставнику «Фиорентины»

Португальский специалист Паулу Соуза, который является главным тренером «Фиорентины», может перебраться в РФПЛ.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах наставника заинтересован «Зенит», который предложил ему трехлетний контракт.

Отмечается, что главным претендентом на Соузу является дортмундская «Боруссия», главный тренер которой, Томас Тухель, может уйти в другой клуб.

При этом многие СМИ включили наставника «Фиорентины» в список возможных замен Массимилиано Аллегри, который может перебраться из «Ювентуса» в лондонский «Арсенал» или «Барселону».

На данный момент «Фиорентина» под руководством Соузы занимает 8-е место в таблице серии А.

Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не Соузу