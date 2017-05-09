Владимир Юрзинов-младший: Капризов заслужил место в сборной

Известный российский тренер Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о том, что сможет заменить в сборной России травмированного Сергея Мозякина.

- У тренеров сборной будет несколько дней подумать, нужно посмотреть, кто освободится из НХЛ. Несомненно, Капризов заслужил место в сборной, но с травмой Мозякина нам может потребоваться опытный игрок, но я думаю, что и заявка Капризова, и заявка игрока из НХЛ будет правильным решением, они в равной мере необходимы команде.

Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение, - передает слова Юрзинова ТАСС.

Напомним, что во второй половине первого периода против сборной Генрмании травму получил капитан сборной России Сергей Мозякин. Форвард получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.