Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Юрзинов-младший: Капризов заслужил место в сборной

Источник:  ТАССКомментарии

Известный российский тренер Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о том, что сможет заменить в сборной России травмированного Сергея Мозякина.

- У тренеров сборной будет несколько дней подумать, нужно посмотреть, кто освободится из НХЛ. Несомненно, Капризов заслужил место в сборной, но с травмой Мозякина нам может потребоваться опытный игрок, но я думаю, что и заявка Капризова, и заявка игрока из НХЛ будет правильным решением, они в равной мере необходимы команде.

Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение, - передает слова Юрзинова ТАСС.

Напомним, что во второй половине первого периода против сборной Генрмании травму получил капитан сборной России Сергей Мозякин. Форвард получил удар со стороны нападающего немецкой команды Патрика Хагера, упал на лед и смог покинуть площадку только при помощи доктора.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Лукашенко: В хоккее – провал, в футболе – провал, в биатлоне – провал. В некоторых видах спорта просто зажралисьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру национальной команды на чемпионате мира в Кельне и Париже.Сборная России почтила память советских воинов и пленных в немецком городе Зигбурге (фото)Сегодня, 9 мая, сборная России по хоккею почтила память советских солдат и пленных мирных жителей, погибших в годы Второй мировой войны.Владимир Плющев: В матче с Германией стали тянуть одеяло на себя и были наказаныВладимир Плющев: В матче с Германией стали тянуть одеяло на себя и были наказаныБывший тренер сборной России Владимир Плющев подводит итоги первых пяти дней чемпионата мира.«Ювентус» – «Монако» и другие спортивные события этой недели«Ювентус» – «Монако» и другие спортивные события этой недели«Советский спорт» рассказывает, какие спортивные события пройдут на этой неделе.Дальше – без Мозякина? Алексей Андронов – о победе над ГерманиейДальше – без Мозякина? Алексей Андронов – о победе над ГерманиейОбозреватель «Советского спорта» обсуждает матч Россия – Германия и потерю лучшего бомбардира КХЛ.Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утраРоссия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.ЧМХ-2017. Италия – Латвия, Швейцария – Франция и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Габриэль Ландескуг: Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество матче с СШАНападающий сборной Швеции прокомментировал поражение от команды США (3:4) в групповом этапе чемпионата мира.Форвард сборной США: Мы ждем игры с командой РоссииНападающий сборной США Клэйтон Келлер прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе Чемпионата мира, а также заявил, что американцы ждут встречи со сборной России.Рикард Гренборг: К сожалению, исход матча решил один голГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал поражение от команды США (3:4) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.Артемий Панарин: Не надо нас хвалить до матча с Канадой!Артемий Панарин: Не надо нас хвалить до матча с Канадой!Форварды сборной России Артемий Панарин и Никита Гусев комментируют победу сборной России над Германией – 6:3.Джефф Блашилл: Нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много потерьГлавный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.Сборная Чехии по буллитам обыграла ФинляндиюСборная Чехии в Париже обыграла команду Финляндии (4:3 Б.) в третьем матче группового этапа чемпионата мира.Франц Райндль: Сборная Германии будет биться за выход в четвертьфиналПрезидент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль отметил, что основная часть чемпионата мира для сборной Германии начинается именно сейчас, поскольку ей предстоят матчи с соперниками, схожими по уровню.Дубль Годро помог сборной США обыграть шведовХоккеисты сборной США в своем третьем матче на чемпионате мира переиграли команду Швеции.ЧМХ-2017. Россия обыграла Германию, Белоруссия уступила Канаде и другие матчиРезультаты матчей третьего тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.Павел Колобков: Победа нашей сборной в преддверии Дня Победы - лучший подарок для болельщиковМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу российских хоккеистов над сборной Германии (6:3) на чемпионате мира.Никита Гусев: Случилась пара неприятных моментов в матче с немцами. И все завелись…Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу над Германией – 6:3.Андрей Стась: Да, 0:6 – это очень больноНападающий сборной Белоруссии Андрей Стась после поражения от канадцев в матче чемпионата мира (0:6) признал, что счет отражает разницу в уровне соперников.Никита Кучеров: Серега Мозякин – хороший форвард, и это для нас большая потеряНикита Кучеров: Серега Мозякин – хороший форвард, и это для нас большая потеряОбозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Германия (6:3) поговорил с форвардом Никитой Кучеровым.
Футбол
Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не Соузу
Футбол
Балотелли может перейти в 14-й клуб чемпионата Испании
Футбол
104 человека задержаны после дерби Роттердама «Эксельсиор» – «Фейеноорд»
Хоккей
Сборная России почтила память советских воинов и пленных в немецком городе Зигбурге (фото)
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
Владимир Юрзинов (младший)
Владимир Юрзинов (младший)все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости