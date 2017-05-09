Александр Лукашенко: В хоккее – провал, в футболе – провал, в биатлоне – провал. В некоторых видах спорта просто зажрались

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру национальной команды на чемпионате мира в Кельне и Париже.

«Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать.

В хоккее – провал, в футболе – провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, – провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали… Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта», – приводит «Р-Спорт» слова Лукашенко.

Напомним, сборная Белоруссии потерпела три поражения на турнире (Финляндия – 2:3, Чехия – 1:6, Канада – 0:6) и занимает последнее место в группе B.