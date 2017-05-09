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«Сочи» продлил контракт с Хомицким

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Сочи» Вадим Хомицкий продлил контракт с клубом на один год, сообщил агент игрока Валерий Холин.

«Вчера подписали с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на год», – приводит ТАСС слова Холина.

Из-за травмы 34-летний игрок обороны провел в прошлом сезоне лишь девять матчей регулярного чемпионата.

Ранее в КХЛ Хомицкий играл за «Атлант», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард». В общей сложности он провел 419 матчей и набрал 54 (18+36) очка при показателе полезности «+12» и 622 минутах штрафа.

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

После окончания сезона новым главным тренером «леопардов» стал Сергей Зубов. 

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