«Сочи» продлил контракт с Хомицким

Защитник «Сочи» Вадим Хомицкий продлил контракт с клубом на один год, сообщил агент игрока Валерий Холин.

«Вчера подписали с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на год», – приводит ТАСС слова Холина.

Из-за травмы 34-летний игрок обороны провел в прошлом сезоне лишь девять матчей регулярного чемпионата.

Ранее в КХЛ Хомицкий играл за «Атлант», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард». В общей сложности он провел 419 матчей и набрал 54 (18+36) очка при показателе полезности «+12» и 622 минутах штрафа.

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

После окончания сезона новым главным тренером «леопардов» стал Сергей Зубов.