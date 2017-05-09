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Серхио Рамос: Мы не чувствуем давления перед матчем с «Атлетико»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

- Мы будем играть в свой футбол, потому что это получается у нас лучше всего. «Реал» добился хорошего результата в первом матче, и мы понимаем, что стоит на кону. У нас есть преимущество, однако мы не считает задачу уже выполненной. Когда ты играешь в финале, то знаешь, насколько это тяжело и насколько непросто было туда попасть, и завтра мы должны быть полностью сконцентрированы.

Это не первый наш матч на «Кальдероне». Конечно, у «Атлетико» прекрасные болельщики. Но не думаю, что болельщики будут играть столь важную роль. Встречаются две команды с разными стилями игры. Посмотрим, кто сыграет лучше. Все решится на поле.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Мы не чувствуем давления. Все в наших собственных руках. У нас есть шанс завоевать два трофея, и именно это мы постараемся сделать. Ко всем своим соперникам мы будем относиться с уважением, как это было всегда. Завтра узнаем, кто сыграет в финале, а потом будут заключительные туры в чемпионате Испании, - передает слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

В среду, 10 мая, «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов на своем поле примет «Реал». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в первом матче победу праздновали подопечные Зинедина Зидана (3:0).

В другом полуфинале встречаются «Ювентус» и «Монако». В первом полуфинальном матче этих команд итальянский клуб добился выездной победы – 2:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

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