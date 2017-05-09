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Британский велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки

Источник:  Twitter.comКомментарии

Трехкратный победитель «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум сообщил, что его намеренно сбил автомобиль во время тренировки во Франции.

«Меня намеренно атаковал нетерпеливый водитель, который последовал за мной на тротуар. К счастью, я в порядке. Велосипед уничтожен. Водитель продолжил свой путь», – написал спортсмен на своей странице в Twitter.

По информации Sky News, Фрум намерен обратиться в полицию по поводу инцидента.

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Британский велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки
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