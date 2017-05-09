Зинедин Зидан: Идея на матч с «Атлетико» – выложиться по максимуму

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

- Будем играть как обычно. Выйдем на поле и будем думать о победе. Ради нее мы сделаем все возможное. Посмотрим, как у нас получится. Но результат первого матча не повлияет на философию нашей игры. Мы собираемся приложить все усилия для победы.

Последние восемь месяцев игроки демонстрируют высочайший профессионализм, но это нормально для футбола. Мы проводим матчи каждые три дня, и это шанс продемонстрировать, чего стоит наша работа. Завтра нас ждет еще одна игра, и необходимо проявить себя с лучшей стороны. А потом в воскресенье, а потом в следующем матче.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Для меня и моих подопечных завтра значение будет иметь только одна вещь. «Атлетико» постарается помешать нам сыграть в своем стиле. В этом заключается их игра. Нам же нужно продолжать действовать так, как и раньше. Этот подход помог добраться до полуфинала. Ничего не изменится. Идея та же - выложиться по максимуму. С первой минуты матча эта мысль должна быть в наших головах, - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В среду, 10 мая, «Атлетико» на своем поле примет «Реал». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в первом матче победу праздновали подопечные Зинедина Зидана (3:0).

В другом полуфинале встречаются «Ювентус» и «Монако». В первом полуфинальном матче этих команд итальянский клуб добился выездной победы – 2:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.