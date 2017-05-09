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Луис Адриано: Зобнин владеет хорошей техникой и скоростью, он может на поле все

Источник:  ESPN FCКомментарии

Форвард московского «Спратака» Луис Адриано оценил игру своего партнера по клубу Романа Зобнина, рассказал о своей адаптации, а также высказался о главном тренере столичной команды Массимо Каррере.

«Роман знает, как обращаться с мячом. Роман владеет хорошей техникой и скоростью, является игроком сборной России. Конечно, его выступление меня заинтересовало. Зобнин может на поле все.

Что касается моей адаптации, то в «Спартаке» меня приняло хорошо. Мы ведь с Фернандо играли в донецком «Шахтере». К тому же, я играл против «Спартака» в товарищеских матчах, поэтому некоторых уже знал до переезда в Москву. 

Каррера? Массимо играл за «Ювентус», в течение длительного времени был тренером этого клуба. У него своя философия работы, он ценит единство в команде и советовал нам не создавать отдельные группы, а общаться всем вместе. Каррера уделяет большое внимание физической подготовке и тактике», – цитирует бразильца ESPN FC.

Ранее сообщалось, что на Зобнина претендует «Рома».

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